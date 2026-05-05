Από την πιθανή έξοδο, στην εκτόξευση!

Από την πιθανή έξοδο, στην εκτόξευση!

Περίμενε την ευκαιρία του, και απέδειξε ότι δίκαια βρίσκεται στην ομάδα του Μπεργκ

Ο Αλφα Ντιουνκού αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ποδοσφαιριστή τη φετινή σεζόν στη Κύπρο, που μετέτρεψε την αβεβαιότητα σε ανάγκη μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Ισπανός βρισκόταν ουσιαστικά με το ένα πόδι εκτός ομάδας, καθώς ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος και το μέλλον του φάνταζε αβέβαιο.

Ωστόσο, οι τραυματισμοί του Κίτσου και μετέπειτα του Μασούρα άλλαξαν τα δεδομένα στο ρόστερ, δίνοντας στον Ντιουνκού την ευκαιρία που περίμενε, την οποία δεν άφησε να πάει χαμένη.

Άρπαξε τη θέση βασικού και δεν την άφησε ξανά. Οι εμφανίσεις του δεν ήταν απλώς θετικές, ήταν καθοριστικές. Σε μια περίοδο που η ομάδα χρειαζόταν σταθερότητα και λύσεις, ο Ντιουνκού αποτέλεσε σημείο αναφοράς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.

Η εξέλιξή του μέσα στη σεζόν ήταν εντυπωσιακή. Από παίκτης του πάγκου, μετατράπηκε σε βασικό, αποδεικνύοντας ό,τι ο Χένινγκ Μπεργκ ανταμοίβει την σκληρή δουλειά. Η ικανότητά του να ανταποκρίνεται υπό πίεση και να βελτιώνεται αγώνα με τον αγώνα, τον καθιέρωσε στα πλάνα του Νορβηγού.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται, η λογική λέει πως ο Ντιουνκού αναμένεται έχει πρόταση για να συνεχίσει να φοράει το τριφύλλι στο στήθος και τη νέα σεζόν.

Αντρέας Πολυκάρπου

