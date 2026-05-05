Βλέμμα στον τελικό μέσω... πρωταθλήματος

Με το ευρωπαϊκό εισιτήριο να θεωρείται πλέον σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένο, ο Απόλλωνας στρέφει την προσοχή του σε διπλό ταμπλό: αφενός στην κατάκτηση της 2ης θέσης και αφετέρου στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον τελικό του κυπέλλου. Οι δύο αυτοί στόχοι είναι αλληλένδετοι, καθώς η ομάδα, μέσα από τα ανταγωνιστικά παιχνίδια που απομένουν στο πρωτάθλημα, έχει την ευκαιρία να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, μέχρι το μεγάλο ραντεβού με την Πάφος FC στις 29 Μαΐου στο ΓΣΠ.

Ταυτόχρονα, από τη στιγμή που η ευρωπαϊκή έξοδος μοιάζει πλέον με τυπική διαδικασία, ο Ερνάν Λοσάδα καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά το ρόστερ του. Ο 43χρονος τεχνικός γνωρίζει καλά πως στον τελικό, η ομάδα πρέπει να παραταχθεί με τους ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Παράλληλα, οι εναπομείναντες αγώνες του πρωταθλήματος είναι σημαντικοί όσον αφορά και το θέμα νοοτροπία. Οι κυανόλευκοι επιδιώκουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, ώστε να παραταχθούν στον τελικό με την ψυχολογία στα ύψη. Άλλωστε, η νοοτροπία νικητή που εμφύσησε ο Λοσάδα, υπήρξε το θεμέλιο του πρόσφατου αήττητου σερί και είναι εξαιρετικής σημασίας να διατηρηθεί αυτό το πνεύμα μέχρι το τέλος των υποχρεώσεων.

Γεμίζει το οπλοστάσιο

Ο Αργεντινός προπονητής επιθυμεί να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους μέχρι τον τελικό κυπέλλου και τα νέα από το ιατρικό επιτελείο είναι ενθαρρυντικά. Πέρα από τον Λαμ που επέστρεψε στην αποστολή στον αγώνα με την Πάφος FC, οι Σπόλιαριτς και Βέισμπεκ ανεβάζουν στροφές και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμοι μέχρι τις 29 Μαΐου. Επιπλέον, παρότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Βούρος, υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση αισιοδοξία ότι θα προλάβει το μεγάλο παιχνίδι.

Αγωνία για Μάρκες

Ο Πέδρο Μάρκες ένιωσε ενοχλήσεις (σφίξιμο στον προσαγωγό) στο τελευταίο ντέρμπι με την Πάφος FC και άπαντες περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Δεδομένης της πολύτιμης προσφοράς και αξίας του Πορτογάλου άσου, στον Απόλλωνα ελπίζουν πως ο τραυματισμός του δεν θα αποδειχθεί σοβαρός.