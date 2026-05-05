ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλέμμα στον τελικό μέσω... πρωταθλήματος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Βλέμμα στον τελικό μέσω... πρωταθλήματος

Με το ευρωπαϊκό εισιτήριο να θεωρείται πλέον σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένο, ο Απόλλωνας στρέφει την προσοχή του σε διπλό ταμπλό: αφενός στην κατάκτηση της 2ης θέσης και αφετέρου στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον τελικό του κυπέλλου. Οι δύο αυτοί στόχοι είναι αλληλένδετοι, καθώς η ομάδα, μέσα από τα ανταγωνιστικά παιχνίδια που απομένουν στο πρωτάθλημα, έχει την ευκαιρία να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, μέχρι το μεγάλο ραντεβού με την Πάφος FC στις 29 Μαΐου στο ΓΣΠ.

Ταυτόχρονα, από τη στιγμή που η ευρωπαϊκή έξοδος μοιάζει πλέον με τυπική διαδικασία, ο Ερνάν Λοσάδα καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά το ρόστερ του. Ο 43χρονος τεχνικός γνωρίζει καλά πως στον τελικό, η ομάδα πρέπει να παραταχθεί με τους ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Παράλληλα, οι εναπομείναντες αγώνες του πρωταθλήματος είναι σημαντικοί όσον αφορά και το θέμα νοοτροπία. Οι κυανόλευκοι επιδιώκουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, ώστε να παραταχθούν στον τελικό με την ψυχολογία στα ύψη. Άλλωστε, η νοοτροπία νικητή που εμφύσησε ο Λοσάδα, υπήρξε το θεμέλιο του πρόσφατου αήττητου σερί και είναι εξαιρετικής σημασίας να διατηρηθεί αυτό το πνεύμα μέχρι το τέλος των υποχρεώσεων.

 

Γεμίζει το οπλοστάσιο

Ο Αργεντινός προπονητής επιθυμεί να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους μέχρι τον τελικό κυπέλλου και τα νέα από το ιατρικό επιτελείο είναι ενθαρρυντικά. Πέρα από τον Λαμ που επέστρεψε στην αποστολή στον αγώνα με την Πάφος FC, οι Σπόλιαριτς και Βέισμπεκ ανεβάζουν στροφές και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμοι μέχρι τις 29 Μαΐου. Επιπλέον, παρότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Βούρος, υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση αισιοδοξία ότι θα προλάβει το μεγάλο παιχνίδι.

 

Αγωνία για Μάρκες

Ο Πέδρο Μάρκες ένιωσε ενοχλήσεις (σφίξιμο στον προσαγωγό) στο τελευταίο ντέρμπι με την Πάφος FC και άπαντες περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Δεδομένης της πολύτιμης προσφοράς και αξίας του Πορτογάλου άσου, στον Απόλλωνα ελπίζουν πως ο τραυματισμός του δεν θα αποδειχθεί σοβαρός.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πάτησε» τη Ρεάλ στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε παράταση η Χάποελ Τελ Αβίβ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωσε αποστολή χωρίς τους γνωστούς η Ομόνοια – Εκτός και ο Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έτοιμος στο Μουντιάλ ο Λαμίν Γιαμάλ, ξεκίνησε την προετοιμασία του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ξενοδοχεία στις πόλεις υποδοχής των ΗΠΑ ισχυρίζονται υποτονική ζήτηση ενόψει Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βλέμμα στον τελικό μέσω... πρωταθλήματος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έσταξε… μέλι για τους παίκτες του ο Μπεργκ – Τι είπε για αλλαγές και Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από την πιθανή έξοδο, στην εκτόξευση!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Περνά την πόρτα του χειρουργείου ο Φραντζής

ΑΕΛ

|

Category image

Το χαστούκι του Ρούντιγκερ και το ταξίδι του Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ανδρέας Δημητρίου εμπνεύστηκε από το 22ο και έγραψε τραγούδι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άιτινγκ: «Είμαι πολύ τυχερός που έζησα αυτή την εμπειρία – Δεν είναι η στιγμή να σταματήσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν θέλουν να τραβήξει πολύ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Όλοι μαζί»: Δύο μεγάλες επιστροφές για την Άρσεναλ στο βράδυ… ιστορίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ίντερ Μαϊάμι το φαβορί για την απόκτηση του Κασεμίρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δώρο μία αγωνιστική στολή από την ERIMA στους κυπελλούχους του Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Διαβαστε ακομη