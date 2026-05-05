Ανακοίνωσε αποστολή χωρίς τους γνωστούς η Ομόνοια – Εκτός και ο Μαέ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (06/05, 19:00) εκτός έδρας αγώνα, απέναντι στην Πάφος FC για την 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η πρωταθλήτρια, απαλλαγμένη από... κάθε άγχος, ταξιδεύει στο Παφιακό χωρίς τους τιμωρημένους Εβάντρο, Κουλιμπαλί και Σεμέδο, ενώ παροπλισμένοι είναι οι Παναγιώτου-Π.Αντρέου. Παράλληλα, δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο Μαέ για λόγους ξεκούρασης.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνστανίδης, Παναγή.