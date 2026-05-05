Το χαστούκι του Ρούντιγκερ και το ταξίδι του Μπαπέ

Η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι έχει...ξεφύγει.

Σύμφωνα με τον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero, ο 33χρονος Γερμανός αμυντικός Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον 23χρονο ακραίο Ισπανό αμυντικό Άλβαρο Καρέρας στο πρόσωπο στα αποδυτήρια, μετά από μία προπόνηση, μεταξύ των αγώνων με την Αλαβές και την Μπέτις, πριν από δύο εβδομάδες, λίγο μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό, ξεκίνησε με έναν καβγά μεταξύ των παικτών, που δεν ήταν ο πρώτος.

Η ιστοσελίδα The Athletic επιβεβαίωσε το περιστατικό μεταξύ του Ρούντιγκερ και ενός παίκτη της ομάδας, αλλά χωρίς να κατονομάσει τον παίκτη, ενώ πρόσθεσε ότι ο αμυντικός ζήτησε συγγνώμη και κάλεσε τον συμπαίκτη του στο σπίτι του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει επίσης ένα θέμα με τον  Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα Marca, απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τους συμπαίκτες του.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας παίκτης εθεάθη να δειπνεί με την Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εξπόσιτο στην Ιταλία, ενώ ανάρρωνε από τραυματισμό στο αριστερό πόδι και η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδιζε εκτός έδρας με 2-0 την Εσπανιόλ για τη La Liga.

