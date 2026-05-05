Έτοιμος στο Μουντιάλ ο Λαμίν Γιαμάλ, ξεκίνησε την προετοιμασία του

Πιο ευχάριστα δεν θα μπορούσαν να ήταν τα νέα στην εθνική Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού.

Και αυτό διότι ο Λαμίν Γιαμάλ που βγήκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα, άρχισε το ατομικό του πρόγραμμα τόσο στο γυμναστήριο, όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Η επιστροφή του σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» στο 100% της κατάστασής του είναι σε καλό δρόμο και θα είναι έτοιμος με την έναρξη του Μουντιάλ.

Θυμίζουμε πως ο Λαμίν Γιαμάλ είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι των Καταλανών κόντρα στη Θέλτα έπειτα από το γκολ που σημείωσε με εκτέλεση πέναλτι και υπήρξε μεγάλη αγωνία όλο το προηγούμενο διάστημα για το αν θα είναι έτοιμος στο Παγκόσμιο Κύπελλο.