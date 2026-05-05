Περνά την πόρτα του χειρουργείου ο Φραντζής

Δεν γλίτωσε τα χειρότερα ο Χριστόφορος Φραντζής.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ υπέστη κάκωση στον έξω πλάγιο σύνδεσμο και κρίθηκε απαραίτητο όπως περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.

Έπειτα, θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ το διάστημα επαναφοράς του αναμένεται πολύμηνο.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του με την ΑΕΛ, ολοκληρώνεται στο τέλος του Μάη.