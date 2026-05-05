Δώρο μία αγωνιστική στολή από την ERIMA στους κυπελλούχους του Χάντμπολ

Πέραν από το κύπελλο, το οποίο θα κοσμεί την τροπαιοθήκη των ομάδων τους, μετά τις νίκες στους τελικούς των Final-4 Κυπέλλων Allwyn Ανδρών και Γυναικών στο Χάντμπολ, κάθε παίκτης και παίκτρια των κυπελλούχων Ε.Ν. Αθηένου και Παρνασσού θα πάρουν δώρο και από μία αγωνιστική στολή ERIMA.

Πρόκειται για προσφορά της χορηγού εταιρείας αθλητικού υλικού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) και των Εθνικών Ομάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης, τόσο οι ημιτελικοί, όσο και οι τελικοί των Final-4, διεξάχθηκαν με τις νέες επαγγελματικές μπάλες της ERIMA. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες μπάλες θα χρησιμοποιηθούν και στα πρωταθλήματα της σεζόν 2026-27. Θυμίζουμε ότι ήδη από την φετινή περίοδο (2025-26), στα παιχνίδια της Β’ κατηγορίας χρησιμοποιούνταν μπάλες ERIMA.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακοίνωσης για την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας και της ERIMA, η συμφωνία διετούς διάρκειας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την παροχή αθλητικού εξοπλισμού για τις Εθνικές μας ομάδες.

Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του κυπριακού χάντμπολ, ενισχύοντας τόσο τις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και την παρουσία των εθνικών συγκροτημάτων σε διεθνές επίπεδο.