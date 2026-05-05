«Όλοι μαζί»: Δύο μεγάλες επιστροφές για την Άρσεναλ στο βράδυ… ιστορίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ένα πολύ σημαντικό νέο έκανε την εμφάνισή του για την Άρσεναλ, ενόψει του μεγάλου δεύτερου ημιτελικού με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα μίας… ιστορικής αναμέτρησης για τους «κανονιέρηδες», ο Μικέλ Αρτέτα κατέστησε σαφές πως στην αποστολή της ομάδας θα βρίσκονται τόσο ο Μάρτιν Έντεγκααρντ, όσο και ο Κάι Χάβερτς.

Αμφότεροι δεν υπολογίζονταν για το ματς με τη Φούλαμ, ήταν εκτός πλάνων, προχώρησαν την αποθεραπεία τους με τους τραυματισμούς που τους απασχολούσαν και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ισπανού προπονητή τους.

Παρόλα αυτά, μοιάζει δύσκολο να δούμε κάποιον από τους δύο στη βασική ενδεκάδα, με τις πιθανότητες να «γέρνουν» υπέρ του Εμπερέτσι Έζε στο «10», και του Βίκτορ Γκιόκερες στην κορυφή της επίθεσης.

England365.gr