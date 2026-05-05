Δεν θέλουν να τραβήξει πολύ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Αισιοδοξία στην Ανόρθωση για την περίπτωση Κίκο

«Η πρόταση είναι εκεί, είναι αυξημένη και είναι στο χέρι του να πει το ναι ή το όχι». Αυτή ήταν η απάντηση του προέδρου της Ανόρθωσης Κυριάκου Πραστίτη όταν ρωτήθηκε το περασμένο Σάββατο για το πού βρίσκεται το θέμα της ανανέωσης με τον Κίκο. Στον Πορτογάλο ακραίο αμυντικό έχει γίνει πρόταση ανανέωσης εδώ και κάποιο διάστημα, όμως το όλο θέμα φαίνεται κάπου να... σταλώνει. Είναι ένας από τους ποιοτικότερους στο ρόστερ και έχει προσφέρει από το 2022 και μετά, όταν φόρεσε την κυανόλευκη φανέλα.

Στην ομάδα της Αμμοχώστου, θεωρούν πως έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να τον κρατήσουν. Ναι μεν περιμένουν, αλλά είναι αντιληπτό πως, θέλουν να ξέρουν το συντομότερο την απάντησή του. Πάντως, με το εμπάργκο να αποτελεί εμπόδιο, η κάλυψη της θέσης στο αριστερό άκρο της άμυνας, δεν θα είναι εύκολη.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η αναρρίχηση στην κορυφή του β΄ ομίλου δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο πέραν από το πρεστίζ. Θέλουν να κλείσουν στο ψηλότερο σκαλοπάτι, σε μία σεζόν που για αρκετό διάστημα βρέθηκε στη ζώνη του υποβιβασμού.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

