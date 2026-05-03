Σίξερς από ατσάλι: Γύρισαν το 3-1 και πέταξαν εκτός τους Σέλτικς στο Game 7

Οι Σίξερς έγραψαν ιστορία στα playoffs του NBA, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή από το 3-1 και επικρατώντας των Σέλτικς με 109-100 στο Game 7, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής.

Ο Τζοέλ Εμπίντ ηγήθηκε της προσπάθειας με μία ηγετική εμφάνιση, τελειώνοντας το παιχνίδι με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Εξαιρετικός ήταν και ο Ταϊρίς Μάξεϊ, που πρόσθεσε 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σημαντική συμβολή είχαν και οι Βι Τζέι Έτζκομπ με 23 πόντους και Πολ Τζορτζ με 13.

Οι Σίξερς, αν και μπήκαν στη σειρά ως Νο7 seed, έδειξαν χαρακτήρα και αντοχή, φτάνοντας σε μία από τις σπάνιες ανατροπές από 3-1 στην ιστορία του NBA.

Από την άλλη πλευρά, οι Σέλτικς πλήρωσαν την απουσία του Τζέισον Τέιτουμ, που έμεινε εκτός την τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Ο Τζέιλεν Μπράουν προσπάθησε να καλύψει το κενό με 33 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 26 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετά.

Η Βοστώνη είχε ευκαιρίες να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά στο φινάλε, όμως οι Σίξερς διατήρησαν την ψυχραιμία τους και «κλείδωσαν» τη νίκη με σωστές επιλογές στις κρίσιμες κατοχές.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, φτάνοντας ακόμη και στο +18 στην τρίτη περίοδο, δείχνοντας ανωτερότητα και καλύτερη διαχείριση.

Πλέον, οι Σίξερς στρέφουν την προσοχή τους στη σειρά με τους Νικς, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.