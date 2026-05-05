«Πάτησε» τη Ρεάλ στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε παράταση η Χάποελ Τελ Αβίβ

Με ένα 16-0 σερί στην τρίτη περίοδο, η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε 76-69 τη Ρεάλ στην ουδέτερη Βουλγαρία στον τρίτο μεταξύ τους προημιτελικό της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1 τη σειρά.

Οι πολλές επιθετικές επιλογές της Ρεάλ την έφεραν στο 7-0 στην έναρξη της αναμέτρησης, όμως εκεί ο Μίτσιτς ανέλαβε δράση και μείωσε 4-7. Ο Μπράιαντ πρωταγωνίστησε σε ένα σερί 6-0 για το 10-10, όμως η Ρεάλ απάντησε με σερί 5-0 για το +5. Τα συνεχόμενα τρίποντα των «μερένχες» τον έφεραν στο +6 για να ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο ο Μπλάκνι 18-21.

Ένα σερί 5-0 της Ρεάλ στην έναρξη της δεύτερης περιόδου έφερε την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στο +8 με πρωταγωνιστή τον Γκαρούμπα. Νέο 40 σερί των Μαδριλένων τους έφερε στο +9 στην πίεση των Ισραηλινών κι ο Καμπάτσο έκανε το 23-33. Εκεί, τα συνεχόμενα φάουλ που κέρδιζαν οι παίκτες της Χάποελ τους έδωσαν 9 πόντους με βολές για το 13-0 σερί και το προβάδισμα για πρώτη φορά με 34-33 πριν το τρίποντο του Χεζόνια ολοκληρώσει 34-36 το ημίχρονο.

Η Χάποελ είχε 10/23 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 11/14 βολές και 20 ριμπάουντ. Η Ρεάλ είχε αντίστοιχα 7/10 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 4/7 βολές, 17 ριμπάουντ κι 11 ασίστ.

Το τρίποντο του Εκέκε έφερε το +5 για τη Ρεάλ την έναρξη της τρίτης περιόδου. Όμως εκεί, ένα απίθανο σερί 16-0 της Χάποελ με πολλές λύσεις από την περιφέρεια έφερε το 52-40 για τους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη στην κακή άμυνα των Ισπανών έξω από τη γραμμή των 6,75. Η Ρεάλ απάντησε προσωρινά ένα σερί 4-0 για το -8 των Μαδριλένων, όμως οι σωστές επιλογές των Ισραηλινών μέσα στην ισπανική ρακέτα ολοκλήρωσε το 55-46 το τριαντάλεπτο.

Η Ρεάλ ξεκίνησε με σερί 5-0 στο τέταρτο δεκάλεπτο και μείωσε στο -4 και τα περιφερειακά σουρ των «μερένχες» τους διατηρούσαν σ αυτά τα επίπεδα. Το τρίποντο του Ντεκ μείωσε 59-58, όμως ένα σερί 6-0 της Χάποελ μέσα στην αντίπαλη ρακέτα έφερε το 65-58. Ένα νέο σερί 5-0 έφερε το 70-61 για τους Ισραηλινούς και το τρίποντο του Ντεκ μείωσε 72-66 στα 37’’ στην απέλπιδα προσπάθεια ανατροπής και του sweep, όμως ο Τζόουνς έκανε ένα προσωπικό 4-0 σερί για το 76-66. Ο Καμπάτσο μείωσε σε 76-69 στα 17’’ χωρίς συνέχεια και πάμε για τέταρτο ματς την ερχόμενη Πέμπτη.

