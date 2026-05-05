Η Ίντερ Μαϊάμι το φαβορί για την απόκτηση του Κασεμίρο!

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος μέσος θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από το τέλος της φετινής σεζόν, όταν θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, ενώ δεν αποκλείεται να μετακομίσει στις ΗΠΑ, για να γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν έγκριτα αγγλικά Μέσα, η Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Κασεμίρο, με τις συζητήσεις να έχουν γίνει σε πολύ θετικό κλίμα.

Έντονο ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο υπάρχει και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, με τον ίδιο πάντως να προτιμά την ομάδα του Μαϊάμι.