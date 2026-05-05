Τα ξενοδοχεία στις πόλεις υποδοχής των ΗΠΑ ισχυρίζονται υποτονική ζήτηση ενόψει Μουντιάλ

Η πλειονότητα των ξενοδοχείων στις 11 πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ αναφέρουν υποτονική ζήτηση για διαμονή κατά τη διάρκεια του τουρνουά, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από την Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων (AHLA).

Η AHLA, η οποία εκπροσωπεί περισσότερα από 30.000 καταλύματα σε εθνικό επίπεδο, διεξήγαγε έρευνα στις πόλεις υποδοχής και σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι κρατήσεις «κυμαίνονται κάτω από τις αρχικές προβλέψεις» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο διεξάγεται από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Η έκθεση - η οποία βασίζεται σε 205 απαντήσεις από διαχειριστές και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, πολλοί από τους οποίους κατέχουν πολλαπλά χαρτοφυλάκια σε πολλαπλές αγορές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δήλωσε εκπρόσωπος της AHLA - δείχνει ότι η τρέχουσα απόδοση είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τις προσδοκίες των ίδιων των ξενοδοχείων.

Πάνω από το 70% των ερωτηθέντων στο Σαν Φρανσίσκο, το Σιάτλ, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη ανέφεραν επίσης ότι ο ρυθμός κρατήσεων ήταν κάτω από τις προσδοκίες, με πάνω από το 60% να λέει το ίδιο στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, το Χιούστον και το Ντάλας.

Οι πιο αισιόδοξες προοπτικές, σχετικά, ήταν στο Μαϊάμι, όπου λίγο πάνω από το 50% των ερωτηθέντων ανέφεραν κρατήσεις κάτω των προσδοκιών, και στην Ατλάντα, λίγο κάτω από το 50%.

Επικαλούμενη τα σχόλια των μελών, η AHLA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι δείκτες υποδηλώνουν πως η αναμενόμενη οικονομική άνοδος [από το Παγκόσμιο Κύπελλο] μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ορισμένα ακίνητα «διακόπτουν τις επενδύσεις γύρω από ενεργοποιήσεις ειδικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεργασίες με εμπορικά σήματα και προσωρινές ανακαινίσεις εν μέσω αβεβαιότητας» λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ζήτησης. Προειδοποιεί επίσης ότι εάν οι κρατήσεις υποχωρήσουν κάτω από τις προσδοκίες, οι πόλεις υποδοχής δεν θα δημιουργήσουν τα φορολογικά έσοδα που υποσχέθηκαν η FIFA και άλλοι.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει επικαλεστεί τακτικά ισχυρισμούς ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει «οικονομικό αντίκτυπο» 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, αλλά ένα σημαντικό μέρος αυτού του προβλεπόμενου αντίκτυπου βασίζεται στους τουρίστες που συσσωρεύονται στη χώρα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Μόλις έμαθαν για την έκθεση της AHLA, οι τοπικοί διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάνσας Σίτι δήλωσαν ότι οι πρεσβείες από την Αργεντινή, τον Ισημερινό, την Ολλανδία, το Κουρασάο, την Αυστρία και τον Καναδά αναπτύσσουν ομάδες προξενικών υπηρεσιών στην πόλη επειδή αναμένουν ότι ένας σημαντικός αριθμός πολιτών τους θα ταξιδέψει στην περιοχή για να παρακολουθήσει αγώνες κι εκδηλώσεις του τουρνουά.

Η έκθεση της AHLA ευθυγραμμίζεται με τις ανησυχίες που οι ηγέτες της τουριστικής βιομηχανίας άρχισαν να εκφράζουν καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης και θέτει περαιτέρω αμφιβολίες για το πόσοι αλλοδαποί οπαδοί θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για αγώνες.

Οι αμφιβολίες σχετικά με την έκταση των διεθνών ταξιδιών για το Παγκόσμιο Κύπελλο αποδεικνύονται περαιτέρω από την αργή υιοθέτηση από τους οπαδούς του Συστήματος Προγραμματισμού Ραντεβού με Προτεραιότητα της FIFA (FIFA PASS).

Αυτό εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ τον Νοέμβριο για να επιταχύνει τα ραντεβού για συνεντεύξεις βίζας για τους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο από χώρες που δεν έχουν επί του παρόντος συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση βίζας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα Athletic ότι μόνο περίπου 14.000 άτομα έχουν χρησιμοποιήσει το FIFA PASS μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι η FIFA ισχυρίζεται ότι έχουν πωληθεί πάνω από πέντε εκατομμύρια εισιτήρια.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι διεθνείς οπαδοί δεν ταξιδεύουν για το τουρνουά. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι 55 εκατομμύρια ξένοι έχουν ήδη βίζα, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι που έρχονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μην χρειάστηκε να υποβάλουν αίτηση σε καμία περίπτωση. Και υπήκοοι από 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών από την Ευρώπη, δεν χρειάζονται ραντεβού για βίζα λόγω συμφωνιών απαλλαγής με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι οι χρόνοι αναμονής για ραντεβού για βίζα στα προξενεία των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο έχουν βελτιωθεί σε γενικές γραμμές, με το 80% των τοποθεσιών παγκοσμίως να περιορίζουν τους χρόνους αναμονής σε λιγότερο από δύο μήνες από το 2025, καθιστώντας ίσως το FIFA PASS λιγότερο απαραίτητο.

Η έκθεση της AHLA αναφέρει πολλαπλούς παράγοντες για να εξηγήσει την αδύναμη κατάσταση των κρατήσεων ξενοδοχείων. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν τα «εμπόδια στις βίζες» και τις «ευρύτερες γεωπολιτικές ανησυχίες» ως μεταξύ των κορυφαίων περιορισμών στην καταστολή της διεθνούς ζήτησης.

Οι πιθανοί επισκέπτες ενδέχεται να επηρεαστούν από τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις των ΗΠΑ - οι οποίες επηρεάζουν τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο - ενώ οι υπήκοοι από δύο ακόμη χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να καταθέσουν έως και 15.000 δολάρια σε πληρωμές ομολόγων για να λάβουν τουριστική βίζα εισόδου στη χώρα.