Αρχίζει η επέκταση του ΝΒΑ σε 32 ομάδες

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πολυαναμενόμενη επέκταση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη σε 32 ομάδες έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (25/03) το ΝΒΑ!

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, το διοικητικό συμβούλιο του ΝΒΑ ενέκρινε ψηφοφορία για τη διερεύνηση προσφορών και αιτήσεων για τη δημιουργία ομάδων αποκλειστικά στις πόλεις των Σιάτλ και του Λας Βέγκας!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η λίγκα θα εξετάσει μέσα στους επόμενους μήνες τις προτάσεις που θα λάβει για τα δύο αυτά νέα franchises, οι οποίες και αναμένεται να φτάσουν τα 7 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πλέον, το θέμα της επέκτασης του ΝΒΑ έχει μπει στην τελική του ευθεία, με τους επόμενους μήνες να ξεκαθαρίζουν και το χρονοδιάγραμμα της ένταξης των νέων ομάδων στη λίγκα, καθώς, εφόσον οι προσφορές για τη δημιουργία των δύο αυτών franchises είναι ικανοποιητικές και μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, τότε είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν στο πρωτάθλημα μέσα στα επόμενα χρόνια!