Έμειναν στο «μηδέν» Μεξικό και Πορτογαλία, δεν αγωνίστηκαν Πινέδα-Σάντσες

Χωρίς νικητή έληξε η φιλική αναμέτρηση του Μεξικό με την Πορτογαλία (0-0), που διεξήχθη στο Στάδιο Αζτέκα, που θα φιλοξενήσει αναμετρήσεις του Mundial 2026.

Από την πλευρά του Μεξικού, στον πάγκο έμειναν ο χαφ της ΑΕΚ, Ομπερλίν Πινέδα και ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, που δεν πήραν χρόνο συμμετοχής από τον ομοσπονδιακό προπονητή των «Αζτέκων», Χαβιέρ Αγκίρε.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Πορτογαλία είχε την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα του αγώνα, όμως βρήκε μπροστά της μια στιβαρή άμυνα, με τον Γκονσάλο Ράμος να χάνει την μεγαλύτερη ευκαιρία στο 26' για να ανοίξει το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, οι προπονητές των δύο ομάδων δοκίμασαν πρόσωπα και σχήματα, με αποτέλεσμα ο ρυθμός του αγώνα να πέσει αισθητά και το τελικό 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Μεξικού και της Πορτογαλίας.

