Ντόντσιτς για την κούρσα του MVP: «Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω»

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει τι άλλο πρέπει να κάνει για να ανέβει στην κατάταξη για το βραβείο του MVP.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ακόμα μία τρομερή εμφάνιση στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς. Πιο συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 41 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 38:41.

Μετά το ματς, ρωτήθηκε για το βραβείο του MVP και ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει τι άλλο πρέπει να κάνει για να θεωρηθεί ένα από τα φαβορί.

«Όσο καλύτερα παίζω, τόσο πιο χαμηλά είμαι στην κατάταξη. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω» ανέφερε ο Σλοβένος αστέρας.

