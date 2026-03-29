Καβγάς στο Πορτογαλία - Μεξικό!

Ξεκίνησε «επεισόδιο» με αντίπαλό του, και στο τέλος είδαν και οι δύο την κίτρινη κάρτα. Για την ιστορία, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ένας ποδοσφαιριστής της Τσέλσι στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Μεξικό. Το φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, μόνο… φιλικό δεν ήταν, με παίκτη των «μπλε» να πιάνεται στα χέρια με αντίπαλό του. Τιμωρήθηκαν και οι δύο, όχι πολύ αυστηρά~

Ο λόγος για τον Πέδρο Νέτο, ο οποίος στο 54ο λεπτό ήρθε σε… ρήξη με την Γκαγιπάρδο. Μάλιστα, ο επιθετικός της Τσέλσι φαίνεται πως έπιασε από τον λαιμό τον μεξικανό, κάνοντάς του «λαβή».

Εκείνος δεν το άφησε να περάσει και αντέδρασε. Συνέπεια; Και οι δύο τιμωρήθηκαν με μία κίτρινη κάρτα, σε ένα ματς που στο τέλος βέβαια δεν νίκησε κανείς, καθώς οι δύο ομάδες «κόλλησαν» στο μηδέν.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγο καιρό για τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, ο οποίος τρεις εβδομάδες πριν, τα είχε βάλει με ένα… ball – boy.

