Καβγάς στο Πορτογαλία - Μεξικό!

Μεγάλος… τσακωμός έγινε στο φιλικό της Πορτογαλίας και του Μεξικού, με έναν ποδοσφαιριστή της Τσέλσι να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής.

Ξεκίνησε «επεισόδιο» με αντίπαλό του, και στο τέλος είδαν και οι δύο την κίτρινη κάρτα. Για την ιστορία, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ένας ποδοσφαιριστής της Τσέλσι στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Μεξικό. Το φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, μόνο… φιλικό δεν ήταν, με παίκτη των «μπλε» να πιάνεται στα χέρια με αντίπαλό του. Τιμωρήθηκαν και οι δύο, όχι πολύ αυστηρά~

Ο λόγος για τον Πέδρο Νέτο, ο οποίος στο 54ο λεπτό ήρθε σε… ρήξη με την Γκαγιπάρδο. Μάλιστα, ο επιθετικός της Τσέλσι φαίνεται πως έπιασε από τον λαιμό τον μεξικανό, κάνοντάς του «λαβή».

Εκείνος δεν το άφησε να περάσει και αντέδρασε. Συνέπεια; Και οι δύο τιμωρήθηκαν με μία κίτρινη κάρτα, σε ένα ματς που στο τέλος βέβαια δεν νίκησε κανείς, καθώς οι δύο ομάδες «κόλλησαν» στο μηδέν.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγο καιρό για τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, ο οποίος τρεις εβδομάδες πριν, τα είχε βάλει με ένα… ball – boy.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

