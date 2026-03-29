Ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει Μολδαβίας η Εθνική μας

Με προπόνηση στις 16:30 στο ΓΣΠ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με τη Μολδαβία η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Θα προηγηθεί στις 16:00 στο ΓΣΠ η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου. Στη συνέντευξη τύπου θα μιλήσει και ο Γρηγόρης Κάστανος.

Ο αγώνας Κύπρος - Μολδαβία θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 19:00 στο ΓΣΠ.

Μετά τον αγώνα με τη Λευκορωσία την περασμένη Πέμπτη, στόχος της ομάδας μας είναι να παρουσιαστεί βελτιωμένη και να πάρει τη νίκη η οποία θα της δώσει ψυχολογική τόνωση ενόψει της συνέχειας.

Ο μεγάλος στόχος της Εθνικής είναι η διάκριση στο Nations League που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Φθινόπωρο και τόσο τα φιλικά με Λευκορωσία και Μολδαβία όσο και αυτά που θα γίνουν τον Ιούνιο, θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει των επίσημων αγώνων.

