ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει Μολδαβίας η Εθνική μας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση

Με προπόνηση στις 16:30 στο ΓΣΠ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με τη Μολδαβία η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Θα προηγηθεί στις 16:00 στο ΓΣΠ η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Εθνικής μας Απόστολου Μάντζιου. Στη συνέντευξη τύπου θα μιλήσει και ο Γρηγόρης Κάστανος.

Ο αγώνας Κύπρος - Μολδαβία θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 19:00 στο ΓΣΠ.

Μετά τον αγώνα με τη Λευκορωσία την περασμένη Πέμπτη, στόχος της ομάδας μας είναι να παρουσιαστεί βελτιωμένη και να πάρει τη νίκη η οποία θα της δώσει ψυχολογική τόνωση ενόψει της συνέχειας.

Ο μεγάλος στόχος της Εθνικής είναι η διάκριση στο Nations League που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Φθινόπωρο και τόσο τα φιλικά με Λευκορωσία και Μολδαβία όσο και αυτά που θα γίνουν τον Ιούνιο, θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει των επίσημων αγώνων.

Όλοι δίπλα στην Εθνική μας - Τα εισιτήρια του αγώνα

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστροφή στη δράση για τον Κοντίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ντάλιτς: «Δεν έχω αμφιβολία πως ο Γιάγκουσιτς θα τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Αλαζονεία που εκνευρίζει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπαρτομέου: «Με ποιο κριτήριο είμαι ο χειρότερος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Σαμπαλένκα το σήκωσε και στο Μαϊάμι-Άνοιξε... διάλογο με την «εχθρική» κερκίδα

Τένις

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»

NBA

|

Category image

Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Μεϊτέ: Εκτός ρυθμού πριν τα κρίσιμα playoffs

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η δυναστεία της Ολυμπιάδας!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Τα διλήμματα Μεντιλίμπαρ ενόψει ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια και σύμμαχος της καθαρής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας»

Ελλάδα

|

Category image

Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για Μπακς - Χοκς για playoffs

NBA

|

Category image

Έμειναν στο «μηδέν» Μεξικό και Πορτογαλία, δεν αγωνίστηκαν Πινέδα-Σάντσες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει Μολδαβίας η Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καβγάς στο Πορτογαλία - Μεξικό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μαθηματικό μοντέλο ανέβασε 2ο φαβορί τον Παναθηναϊκό για το αβαντάζ έδρας

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη