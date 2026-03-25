Τα πήρε στο κρανίο με το λάθος των γιατρών της Ρεάλ ο Εμπαπέ

Η είδηση πως η Ρεάλ έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του Κιλιάν Εμπαπέ τον Δεκέμβριο βάζοντάς τον να αγωνιστεί κανονικά επειδή έκανε λάθος διάγνωση το ιατρικό τιμ του συλλόγου έγινε viral.

Ο Γάλλος φορ είχε τραυματιστεί στις 7 Δεκεμβρίου στο ματς με την Θέλτα στο αριστερό γόνατο, αλλά συνέχισε να χρησιμοποιείται από την «βασίλισσα», γιατί οι γιατροί της ομάδας είχαν εξετάσει το... δεξί του πόδι (!) και τα είχαν βρει όλα καλά.

Ο Εμπαπέ σνέχισε να αγωνίζεται, αλλά παραπονιόταν για ενοχλήσεις, με το ιατρικό τιμ να τον καθησυχάζει λέγοντάς του πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στην ουσία, ωστόσο, αυτή η γκάφα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο για πολύ σοβαρό τραυματισμό τον 27χρονο άσο.

Εκείνος αφού έκανε υπομονή, θορυβημένος ζήτησε ιατρική γνώμη στην πατρίδα του και τότε αποκαλύφθηκε η απίστευτη γκάφα του επιτελείου της Ρεάλ.

Ο Εμπαπέ έχει επιστρέψει πλέον, εδώ και λίγες μέρες, στις υποχρεώσεις της Ρεάλ, ωστόσο σύμφωνα με την Marca είναι εξοργισμένος με το σοβαρότατο αυτό λάθος που θα μπορούσε ακόμη και να καταστρέψει την καριέρα του.

Ο 27χρονος άσος έχει φέτος 38 γκολ σε 35 εμφανίσεις και με την επάνοδό του οι Μαδριλένοι ελπίζουν να μπουν σε τροχιά κατάκτησης του Champions League και του πρωταθλήματος.

