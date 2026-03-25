ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα πήρε στο κρανίο με το λάθος των γιατρών της Ρεάλ ο Εμπαπέ

Η είδηση πως η Ρεάλ έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του Κιλιάν Εμπαπέ τον Δεκέμβριο βάζοντάς τον να αγωνιστεί κανονικά επειδή έκανε λάθος διάγνωση το ιατρικό τιμ του συλλόγου έγινε viral.

Ο Γάλλος φορ είχε τραυματιστεί στις 7 Δεκεμβρίου στο ματς με την Θέλτα στο αριστερό γόνατο, αλλά συνέχισε να χρησιμοποιείται από την «βασίλισσα», γιατί οι γιατροί της ομάδας είχαν εξετάσει το... δεξί του πόδι (!) και τα είχαν βρει όλα καλά.

Ο Εμπαπέ σνέχισε να αγωνίζεται, αλλά παραπονιόταν για ενοχλήσεις, με το ιατρικό τιμ να τον καθησυχάζει λέγοντάς του πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στην ουσία, ωστόσο, αυτή η γκάφα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο για πολύ σοβαρό τραυματισμό τον 27χρονο άσο.

Εκείνος αφού έκανε υπομονή, θορυβημένος ζήτησε ιατρική γνώμη στην πατρίδα του και τότε αποκαλύφθηκε η απίστευτη γκάφα του επιτελείου της Ρεάλ.

Ο Εμπαπέ έχει επιστρέψει πλέον, εδώ και λίγες μέρες, στις υποχρεώσεις της Ρεάλ, ωστόσο σύμφωνα με την Marca είναι εξοργισμένος με το σοβαρότατο αυτό λάθος που θα μπορούσε ακόμη και να καταστρέψει την καριέρα του.

Ο 27χρονος άσος έχει φέτος 38 γκολ σε 35 εμφανίσεις και με την επάνοδό του οι Μαδριλένοι ελπίζουν να μπουν σε τροχιά κατάκτησης του Champions League και του πρωταθλήματος.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

