Άλλαξε το κλίμα και το ρόδια

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι καθημερινά ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό για να πετύχουν και άλλες νίκες. Ο Σκοπιανός τεχνικός θέλει η νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου να έχει και συνέχεια: «Πετύχαμε την πρώτη νίκη μπορούμε να πετύχουμε και άλλες και τούτο είναι το μεγάλο μας κίνητρο. Θέλουμε και άλλες νίκες», ανάφερε μεταξύ άλλων στους παίκτες του ο Σκοπιανός τεχνικός.

Άλλαξε το κλίμα

Μετά την νίκη και το διπλό επί της Ομόνοιας Αραδίππου κόντρα σε όλα τα προγνωστικά άνοιξε η όρεξη των βυσσινί και θέλουν και άλλες νίκες.

Το κλίμα στο Τάσος Μάρκου έχει αλλάξει. Η ψυχολογία όλων είναι καλύτερη. Μια νίκη ήταν αρκετή για να αλλάξει το κλίμα.

Το ρόδι έσπασε

Το ρόδι έσπασε με την Ομόνοια Αραδίππου. Η ομάδα του Παραλιμνίου είναι αποφασισμένη να κάνει και άλλες ζημιές στα έξι παιχνίδια που απομένουν και να παίξει για την ιστορία της.