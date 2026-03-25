Bελτιώθηκε με τον Βέσκο

Με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εθνικός έδειξε μεγάλη αλλαγή. Ασφαλώς η αλλαγή είναι προς το καλύτερο και τούτο πιστώνεται στον Σερβοκύπριο προπονητή. Η δουλειά του Μιχαήλοβιτς φάνηκε άμεσα. Με τον Βέσκο στον πάγκο ο Εθνικός δείχνει ότι μπορεί να ανατρέψει τ δεδομένα και να μείνει στα σαλόνια.

Έστειλε μηνύματα

Μπορεί να μην κέρδισε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, μπορεί να πήρε μόνο ένα βαθμό αλλά έστειλε μηνύματα πως αυτή η ομάδα δεν είναι για υποβιβασμό. Εκτός των άλλων με τον βαθμό που πήρε με την ΑΕΛ ήταν ο κερδισμένος της αγωνιστικής.

Με ΑΕΚ και ΑΕΛ

Οι αντίπαλοι του Βέσκο με το που ανέλαβε τον Εθνικό ήταν μεγάλες ομάδες. Δεν τις φοβήθηκε. Τις έπαιξε στα ίσια και άξιζε κάτι παραπάνω από τον ένα βαθμό που πήρε. Με την ΑΕΚ παρά την ήττα είχε καλή εμφάνιση και έχασε όταν έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές. Με την ΑΕΛ είχε επίσης καλή εμφάνιση και μπορούσε να κερδίσει.

Με Ανόρθωση

Μετά την διακοπή ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με την Ανόρθωση στο Δασάκι. Ξεκάθαρα ο στόχος είναι η νίκη αφού ο Εθνικός καίγεται για βαθμούς.