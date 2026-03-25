Πρόθυμοι οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας να παίξουν με το Ιράν εκτός ΗΠΑ

Πρόθυμοι οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας να παίξουν με το Ιράν εκτός ΗΠΑ

Οι ποδοσφαιριστές της Νέας Ζηλανδίας δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να παίξουν με το Ιράν εκτός των ΗΠΑ στον εναρκτήριο αγώνα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7).

Η συμμετοχή του Ιράν  στο Μουντιάλ 2026 εξακολουθεί να είναι αμφίβολη, εξαιτίας της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έχει οριστεί να παίξει και τους τρεις αγώνες των ομίλων της στις ΗΠΑ, με τον εναρκτήριο αγώνα της στις 15 Ιουνίου εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες, αλλά η ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει απειλήσει  με μποϊκοτάζ.

Η Νέα Ζηλανδία προετοιμάζεται ότι ο αγώνας με το Λος Άντζελες θα πραγματοποιηθεί, αλλά οι παίκτες δήλωσαν (25/3) ότι θα μπορούσαν να δεχτούν μια αλλαγή εκτός των ΗΠΑ, εάν χρειαστεί.

Ο μέσος της Τσβόλε Ράιαν Τόμας, δήλωσε ότι το Ιράν έχει κερδίσει τη θέση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ότι η Νέα Ζηλανδία θα είναι σε θέση να διαχειριστεί την επιπλέον προσοχή που θα προκληθεί από τον αγώνα.

«Αξίζουν να είναι εκεί», δήλωσε στο Reuters. «Αν πρέπει να τους παίξουμε στο Μεξικό ή τον Καναδά, τότε ναι, θα τους παίξουμε εκεί. Δεν είναι και τόσο σημαντικό για μένα».

Η Νέα Ζηλανδία θα έχει έδρα την πόλη Σαν Ντιέγκο της νότιας Καλιφόρνια, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητο από τα σύνορα με το Μεξικό.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα της θα είναι ανοιχτή στη φιλοξενία των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν, αν και τον τελευταίο λόγο για οποιαδήποτε αλλαγή έδρας θα έχει η FIFA.

Η FIFA δεν φαίνεται να συμφωνεί με το σενάριο αλλαγής έδρας των αγώνων του Ιράν, αλλά δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Το Ιράν παίζει επίσης με το Βέλγιο στο Λος Άντζελες και με την Αίγυπτο στο Σιάτλ κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων.

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

