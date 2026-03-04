ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοικτοί… λογαριασμοί στο Κόμο – Ίντερ και στο «Μεάτσα» τα σπουδαία

Έμειναν στο 0-0 στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Coppa Italia

Στη… μέση η πρόκριση! Κόμο και Ίντερ έμειναν στο 0-0 μετά από ένα κακό παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Κάπως έτσι, ο δεύτερος μεταξύ τους ημιτελικός του Coppa Italia στις 22 Απριλίου στο «Τζουζέπε Μεάτσα» παραμένει αμφίρροπη και με τις πιθανότητες επί της ουσίας μοιρασμένες.

Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή (61%-39%) και περισσότερες τελικές (4-1), αλλά όχι και κάποια μεγάλη ευκαιρία για να βρουν δίχτυα, με το ημίχρονο να βγαίνει φυσιολογικά χωρίς σκορ.

O Κίβου έβλεπε την ομάδα του να μην πατά καλά, έκανε τρεις αλλαγές στο 58’ και ισορρόπησε το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, και πάλι η μεγαλύτερη φάση ανήκε στην Κόμο με τον Βάγε να μην σκοράρει και να σπαταλά την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.

Ο Φάμπρεγας έβαλε και Δουβίκα στα τελευταία λεπτά, αλλά το 0-0 δεν άλλαξε και η πρόκριση θα παιχτεί στο Μιλάνο σε ενάμιση και πλέον μήνα.

