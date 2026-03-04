Άγγιξε το θαύμα η Μπαρτσελόνα αλλά η Ατλέτικο αντιστάθηκε και έφυγε για τελικό

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο Καμπ Νου με στόχο να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα και να κυνηγήσει μέχρι τέλους ένα όνειρο που έμοιαζε σχεδόν άπιαστο μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Από το πρώτο λεπτό η εικόνα ήταν ξεκάθαρη. Η Μπαρτσελόνα πίεζε ψηλά, ανακτούσε γρήγορα την μπάλα και έπαιζε με ένταση και ρυθμό. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, περιμένοντας χαμηλά και προσπαθώντας να διαχειριστεί το προβάδισμα του πρώτου ματς.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 29', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Λαμίν Γιαμάλ απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Με μια εντυπωσιακή ενέργεια μέσα στην περιοχή, απέφυγε εντυπωσιακά τον Λούκμαν και γύρισε ιδανικά την μπάλα, με τον Μαρκ Μπερνάλ να βρίσκεται στο σωστό σημείο και να ανοίγει το σκορ, δίνοντας το πρώτο σύνθημα αντεπίθεσης.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Πέδρι κέρδισε πέναλτι και ο Ραφίνια εκτέλεσε ψύχραιμα για το 2-0, κάνοντας όλο το γήπεδο να πιστέψει.

Το αποκορύφωμα ήρθε στο 72', με τον Ζοάο Κανσέλο να βγάζει εξαιρετική σέντρα και τον Μπερνάλ, με δεύτερο προσωπικό γκολ, να κάνει το 3-0. Η Μπαρτσελόνα χρειαζόταν πια ένα μόνο τέρμα για να στείλει το ματς στην παράταση.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η πίεση έγινε ασφυκτική. Ο Ρόναλντ Αραούχο προωθήθηκε στην επίθεση σε ρόλο σέντερ φορ λόγω της απουσίας του Λεβαντόφσκι και των πολλών αναγκαστικών αλλαγών, ενώ κάθε μπάλα στην περιοχή της Ατλέτικο προκαλούσε αναστάτωση. Ο Σιμεόνε απάντησε ρίχνοντας στο γήπεδο κάθε αμυντικογενή παίκτη που είχε διαθέσιμο, υψώνοντας τείχος μπροστά από την εστία του.

Το τέταρτο γκολ δεν ήρθε ποτέ, όμως η Μπαρτσελόνα έφυγε από το γήπεδο με το κεφάλι ψηλά. Από την άλλη, η Ατλέτικο Μαδρίτης προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, εκεί όπου θα διεκδικήσει τον 11ο τίτλο της στη διοργάνωση και τον πρώτο από το 2013 και έπειτα, κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (04/03, 22:00).