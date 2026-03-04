Πάρθηκε η απόφαση για Μάριτς από τον Μπεργκ
Εντός της ημέρας τα νεότερα με τους τρεις αμφίβολους
Επιστρέφουν στο «Ηλίας Πούλλος» ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου (7/3).
Ο Μπεργκ παραχώρησε ρεπό χθες (3/2) ώστε άπαντες να πάρουν ανάσες και σήμερα επιστρέφουν στη δράση με το βλέμμα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Ωστόσο, προκύπτει εξέλιξη όσον αφορά στον Μάριτς ο οποίος συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών.
Ο Νορβηγός τεχνικός αποφάσισε να τον έχει στην διάθεση του ενόψει Ομόνοιας Αρ. και έτσι ο 29χρονος θα εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο ματς με τον Ολυμπιακό (15/3).
Όσον αφορά στους Σεμέδο, Άιτινγκ και Μασούρα, αναμένεται αν θα καταφέρουν να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης ώστε να προλάβουν την σαββατιάτικη αναμέτρηση.