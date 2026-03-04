Πάρθηκε η απόφαση για Μάριτς από τον Μπεργκ

Επιστρέφουν στο «Ηλίας Πούλλος» ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου (7/3).

Ο Μπεργκ παραχώρησε ρεπό χθες (3/2) ώστε άπαντες να πάρουν ανάσες και σήμερα επιστρέφουν στη δράση με το βλέμμα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Ωστόσο, προκύπτει εξέλιξη όσον αφορά στον Μάριτς ο οποίος συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών.

Ο Νορβηγός τεχνικός αποφάσισε να τον έχει στην διάθεση του ενόψει Ομόνοιας Αρ. και έτσι ο 29χρονος θα εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο ματς με τον Ολυμπιακό (15/3).

Όσον αφορά στους Σεμέδο, Άιτινγκ και Μασούρα, αναμένεται αν θα καταφέρουν να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης ώστε να προλάβουν την σαββατιάτικη αναμέτρηση.