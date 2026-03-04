ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος και ο Ιδιάκεθ από την ΑΕΚ

Έφυγαν... όλοι από την ομάδα της Λάρνακας

Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος... ακολουθεί διοίκηση και Τσάβι Ρόκα!

Ντόμινο εξελίξεων και… αποχωρήσεων σημειώνεται στην ομάδα της Λάρνακας καθώς ολοκληρώθηκε και η τρίτη θητεία του Ιδιάκεθ στον πάγκο των κιτρινοπρασίνων. Ο 53χρονος ανέλαβε τον Ιούλιο του 2025 με απολογισμό 40 παιχνίδια, 21 νίκες, 10 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Αναλυτικά: «Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Imanol Idiakez, η οποία αποτέλεσε την τρίτη θητεία του στον πάγκο της ομάδας μας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του την φετινή σεζόν η ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του 1 Σούπερ Καπ, ενώ σημείωσε και ευρωπαϊκή πορεία μέχρι τη φάση των «16» του UEFA Europa Conference League.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Idiakez για την προσφορά του στην ΑΕΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας.

Μαζί με τον Imanol Idiajez, αποχωρεί και ο βοηθός προπονητή, Inigo Idiakez».

