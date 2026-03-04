Ραγδαίες εξελίξεις στην ΑΕΚ, ντόμινο παραιτήσεων και όλα στον… αέρα

Το ντόμινο παραιτήσεων στην ΑΕΚ είχε και συνέχεια, με τον τεχνικό διευθυντή Τσάβι Ρόκα να υποβάλλει επίσημα την παραίτησή του. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει ότι ο Ισπανός παραιτήθηκε αμέσως μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά η παραίτησή του έγινε αποδεκτή χθες Τρίτη. Οι εξελίξεις στην ομάδα της Λάρνακας είναι ραγδαίες και η επόμενη μέρα, σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο, φαντάζει αβέβαιη. Επί της ουσίας, όλα είναι στον «αέρα», την ώρα που η ομάδα παραμένει εντός του στόχου της Ευρώπης, ενώ έπονται οι κρίσιμες αναμετρήσεις με την Κρίσταλ Πάλας για τους «16» του Conference League.

Η παραίτηση Ρόκα δεν είναι άσχετη με την παραίτηση του προέδρου Άντρου Καραπατάκη, μετά τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στον συγκεκριμένο αγώνα οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ζήτησαν το πρωτάθλημα, αποδοκιμάζοντας τον Ρόκα για τις μεταγραφές Ιανουαρίου. Μεταγραφές, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφέρει απολύτως τίποτε στην ομάδα. Ο Τσάβι Ρόκα συναντήθηκε χθες με την (υπό παραίτηση) διοίκηση και συζητήθηκαν όλα τα δεδομένα. Ο ίδιος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, επέμενε στην απόφασή του και ως εκ τούτου έγινε αποδεκτή.

Mε τη σφραγίδα του

Ο Ρόκα συνδέθηκε με τις πιο σημαντικές κι επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στους κιτρινοπράσινους συνέβαλε καθοριστικά ώστε η ΑΕΚ να καθιερωθεί ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ σημειώνει πως η παρουσία του Ρόκα στη θέση του τεχνικού διευθυντή ταυτίστηκε με ιστορικές επιτυχίες και συγκεκριμένα με δύο προκρίσεις σε ευρωπαϊκούς ομίλους, με δύο παρουσίες στους «16» του Conference League, με δύο κατακτήσεις κυπέλλου Κύπρου και με την κατάκτηση ενός Σούπερ Καπ. «Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν ορόσημο για τον σύλλογο και φέρουν και τη δική του σφραγίδα», υπογραμμίζεται.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και της εταιρείας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Τσάβι Ρόκα για την προσφορά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΑΕΚ και του εύχεται καλή επιτυχία στην καριέρα του. Το ζητούμενο, πλέον, για την ΑΕΚ είναι η επόμενη μέρα. Ο κόσμος κάθεται, κυριολεκτικά, σε αναμμένα κάρβουνα, την ώρα που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας «τρέχουν».