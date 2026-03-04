Ο απείθαρχος Βίνι «ξαναχτυπά»
Χάνει την μπάλα και... ανοίγει διάλογο με τους οπαδούς
Ο Βινίσιους μπορεί να ισχυρίζεται ότι αγωνιστικά αξίζει μια Χρυσή Μπάλα και ότι το επίπεδό του είναι τέτοιο που ελάχιστοι αξίζουν να βρίσκονται μαζί του, αλλά με τέτοια νοοτροπία θ' αναιρεί κάθε φορά τον εαυτό του...
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης στην πρόσφατη «σφαλιάρα» από τη Χετάφε κι έπειτα από μια ανεπιτυχή προσπάθειά του σε συνθήκη «ένας εναντίον ενός», παράτησε τελείως τη φάση αντί να κυνηγήσει τον αντίπαλό του για να κερδίσει ξανά την κατοχή.
Αρκέστηκε ν' ανοίξει διάλογο με την κερκίδα που «έβραζε» βλέποντας την κακή εικόνα των «μερένγκες» και η απειθαρχία του Βίνι βγήκε ξανά στην επιφάνεια...
I have never seen anything like this in my life.— TobyWrites (@tobyasky) March 3, 2026
This is something Emery, Klopp, Pep, Enrique, & the likes will never take.
You lose the ball, instead of running back, you stop, & start to argue with your fans. No wonder they booed him few weeks ago.pic.twitter.com/z55QYK6KVt https://t.co/b6wDa9zOqz