Ο απείθαρχος Βίνι «ξαναχτυπά»

Ο Βινίσιους μπορεί να ισχυρίζεται ότι αγωνιστικά αξίζει μια Χρυσή Μπάλα και ότι το επίπεδό του είναι τέτοιο που ελάχιστοι αξίζουν να βρίσκονται μαζί του, αλλά με τέτοια νοοτροπία θ' αναιρεί κάθε φορά τον εαυτό του...

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης στην πρόσφατη «σφαλιάρα» από τη Χετάφε κι έπειτα από μια ανεπιτυχή προσπάθειά του σε συνθήκη «ένας εναντίον ενός», παράτησε τελείως τη φάση αντί να κυνηγήσει τον αντίπαλό του για να κερδίσει ξανά την κατοχή.

Αρκέστηκε ν' ανοίξει διάλογο με την κερκίδα που «έβραζε» βλέποντας την κακή εικόνα των «μερένγκες» και η απειθαρχία του Βίνι βγήκε ξανά στην επιφάνεια...