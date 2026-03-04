Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ΑΠΟΕΛ με επίκεντρο τις απαντήσεις και τις… αποφάσεις

Κρίσιμη είναι η σημερινή (4/3) μέρα για τον ΑΠΟΕΛ καθώς είναι προγραμματισμένη στις 17:00 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Η αποχώρηση του Πρόδρομο Πετρίδη από την ηγεσία της εταιρείας σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν το οικοδόμημα των γαλαζοκιτρίνων, έφεραν νέα δεδομένα κι έτσι το Σωματείο καλείται αφ’ ενός να απαντήσει στον κόσμο για το τι προηγήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και αφετέρου να παραθέσει τις λύσεις για την επόμενη μέρα.

Είναι σαφώς πως στον ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει η πολυτέλεια του… χρόνου καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που ζητούν λύση για να προχωρήσει η ομάδα της πρωτεύουσας σε πιο βατά μονοπάτια. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναμένεται λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον για να διαπιστωθεί τι πήγε λάθος και πως θα βγει ο ΑΠΟΕΛ από το οικονομικό αδιέξοδο.