Ο ΝτεΡόζαν θέλει να αγωνιστεί είτε στους Λέικερς είτε στους Κλίπερς

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν θέλει να αγωνιστεί στο Λος Άντζελες, είτε με τη φανέλα των Λέικερς είτε με αυτή των Κλίπερς.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν βρίσκεται στους Σακραμέντο Κινγκς και υπήρξαν φήμες που τον ήθελαν να μένει ελεύθερος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν θα γίνει. Ο Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints» ανέφερε πως οι δυο μεριές δεν έχουν συζητήσει για μία πιθανή αποχώρηση του παίκτη.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως από την πλευρά του, ο 36χρονος θα ήθελε να μείνει ελεύθερος και γνωρίζει και πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Πιο συγκεκριμένα, θα επιθυμούσε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, είτε αυτό σημαίνει πως θα φορέσει τη φανέλα των Λέικερς είτε αυτή των Κλίπερς.

sdna.gr