Αρνείται να τα παρατήσει η Γουλβς, σόκαρε και κέρδισε τη Λίβερπουλ

Μια νίκη που μπορεί να μην αλλάζει τη βαθμολογική της μοίρα, αλλά αλλάζει σίγουρα την ψυχολογία της πέτυχε η Γουλβς, επικρατώντας 2-1 της Λίβεπρουλ με γκολ στις καθυστερήσεις.

Το παιχνίδι είχε ρυθμό και ένταση, με τη Λίβερπουλ να έχει την κατοχή και τη Γουλβς να ψάχνει τη στιγμή της. Αυτή ήρθε στο 78', όταν ο Ροντρίγκο Γκόμες εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία των γηπεδούχων και άνοιξε το σκορ, βάζοντας φωτιά στο «Μολινό».

Οι Reds αντέδρασαν και στο 83’ ο Μοχάμεντ Σαλάχ ισοφάρισε με ψύχραιμο τελείωμα, δείχνοντας πως η ποιότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όλα έδειχναν πως το 1-1 θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα, όμως η Γουλβς δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Στο 90+4', ο Αντρέ επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα βρήκε στον Τζο Γκόμεζ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Άλισον, που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Έκρηξη στο γήπεδο, απογοήτευση στους φιλοξενούμενους.

Η Γουλβς πέτυχε έτσι τη δεύτερη διαδοχική της νίκη και την πρώτη απέναντι στη Λίβερπουλ μετά από έξι σερί ήττες. Με 16 βαθμούς παραμένει χαμηλά και η παραμονή μοιάζει δύσκολη, όμως απέδειξε πως θα παλέψει μέχρι τέλους.

Η Λίβερπουλ, από την άλλη, έμεινε στους 48 βαθμούς και στην 5η θέση, χάνοντας σημαντικό έδαφος στη μάχη για το Champions League, σε μια ήττα που πονάει τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά.