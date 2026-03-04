Παναθηναϊκός-ΟΦΗ: Σερί, ψυχολογία και τετράδα, το… κάτι παραπάνω οι Κρητικοί

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ αναμετρώνται σήμερα (04/03) στις 18:00, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε ανοδική πορεία, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Προέρχεται από την επεισοδιακή πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν στην Ευρώπη και δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη το 3-1 επί του Άρη. Παράλληλα, λίγες ημέρες πριν, επικράτησε του αποψινού αντιπάλου με 2-0 στο Ηράκλειο, αποτέλεσμα που θέλει και πρέπει να επαναλάβει για να αποκομίσει σημαντικά οφέλη.

Με νίκη, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί μόνος στην τέταρτη θέση, στο +3 από τον Λεβαδειακό, έχοντας πλέον ίδια παιχνίδια. Επιπλέον, ένα νέο «τρίποντο» θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κλίμα ενόψει της κρίσιμης εκτός έδρας αναμέτρησης με την ομάδα της Βοιωτίας, όπου η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την τετράδα και να στραφεί στη συνέχεια στο πρώτο ματς με τη Ρεάλ Μπέτις.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Ισπανό τεχνικό. Οι Σίριλ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια, Γιάννης Κώτσιρας, Μανώλης Σιώπης και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ οι Καρόλ Σβιντέρσκι και Ντάβιντε Καλάμπρια είναι τιμωρημένοι. Η κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια αναμένεται να οδηγήσει τον Μπενίτεθ σε rotation και αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, επαναφέροντας παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν απέναντι στον Άρη.

Την αποστολή των «πράσινων» απαρτίζουν οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ έρχεται από τη σημαντική νίκη επί της ΑΕΛ Novibet στο Παγκρήτιο, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Με δεδομένο ότι ισοβαθμεί με τον Άρη και ότι Ατρόμητος και Βόλος βρίσκονται σε απόσταση ενός βαθμού, η σημερινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Κρητικούς, καθώς κάθε πόντος μετράει… διπλός στη μάχη για το γκρουπ 5-8.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ζήση Καραχάλιο (τραυματίας), Μπόρχα Γκονζάλεθ (στην Αργεντινή λόγω γέννησης παιδιού) και Γιάννη Αποστολάκη (τιμωρημένος). Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.

Οι πιθανές συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Τουμπά, Πελίστρι, Μπακασέτας, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τετέι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Νους, Φούντας, Σαλσέδο.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

Βοηθοί διαιτητή: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας), Βασίλης Μωυσιάδης (Γρεβενών).

4ος διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής).

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

AVAR: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου).