ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Χιτ «σπάνε τα ταμεία» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο από τους Μπακς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Χιτ «σπάνε τα ταμεία» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο από τους Μπακς!

Το ενδιαφέρον γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει πάρει… φωτιά στο NBA, καθώς αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του, την ώρα που ο ίδιος φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, τέσσερις ομάδες έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι για τον «Greek Freak»: Oι Μαϊάμι Χιτ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Νιου Γιορκ Νικς. Το ενδιαφέρον τους δεν περιορίζεται στη χειμερινή περίοδο, αλλά -όπως αναφέρεται- μπορεί να επεκταθεί και στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο σαββατοκύριακο μάλιστα, οι επαφές και οι προτάσεις ήταν συνεχείς.

Ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, οι Χιτ εμφανίζονται ιδιαίτερα επιθετικοί στη διεκδίκηση του Γιάννη, παρουσιάζοντας μια πρόταση που -σύμφωνα με το «Miami Herald»- θεωρείται από τις πιο «βαριές» που έχουν πέσει στο τραπέζι. Το πακέτο τους αναμένεται να περιλαμβάνει τον Κελ' Αλ Γουέρ, τον Τάιλερ Χίρο, το λήγον συμβόλαιο του Τέρι Ροζίερ, επιπλέον νεαρούς παίκτες, καθώς και επιλογές πρώτου γύρου στα draft του 2030 και 2032, μαζί με πιθανά pick swaps για τα έτη 2026, 2029 και 2031!

Πρόκειται για έναν συνδυασμό έμπειρων και νεαρών παικτών, ένα μεγάλο συμβόλαιο που «ισορροπεί» οικονομικά την ανταλλαγή, αλλά και σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον μέσω των draft picks. Παράλληλα, στις ΗΠΑ επισημαίνεται ότι Γιάννης και Μπαμ Αντεμπάγιο μοιράζονται τον ίδιο ατζέντη, τον Άλεξ Σαράτση, κάτι που θεωρείται παράγοντας που μπορεί να παίξει ρόλο στις εξελίξεις.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημος ο δανεισμός του Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό στη Λιόν

Ελλάδα

|

Category image

O λόγος πίσω από την... εξέγερση του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικά στην Ατλέτικο ο Λούκμαν, με λιγότερα απ’ όσα πρόσφερε έξι μήνες νωρίτερα η Ίντερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Χιτ «σπάνε τα ταμεία» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο από τους Μπακς!

NBA

|

Category image

Συμφωνία Αλ Χιλάλ με Μπενζεμά και χαμός στη Saudi Pro League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναρπαστική αναμέτρηση και νίκη στον πόντο για την TRIA EKA ΑΕΛ επί της Fabricca ΕΝΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ δημοσίευσε το βίντεο με τις «21 λάθος διαιτητικές αποφάσεις» του Μάκελι και κάνει λόγο για «σφαγή»!

Ελλάδα

|

Category image

Τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Το... τότε και το τώρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβδομο ροζ φύλλο για ΑΠΟΕΛ με εντός έδρας νίκη επί του Διγενή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του Final 8 και το εισιτήριο που απομένει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη