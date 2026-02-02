Οι Χιτ «σπάνε τα ταμεία» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο από τους Μπακς!

Το ενδιαφέρον γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει πάρει… φωτιά στο NBA, καθώς αρκετές ομάδες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του, την ώρα που ο ίδιος φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, τέσσερις ομάδες έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι για τον «Greek Freak»: Oι Μαϊάμι Χιτ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Νιου Γιορκ Νικς. Το ενδιαφέρον τους δεν περιορίζεται στη χειμερινή περίοδο, αλλά -όπως αναφέρεται- μπορεί να επεκταθεί και στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο σαββατοκύριακο μάλιστα, οι επαφές και οι προτάσεις ήταν συνεχείς.

Ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, οι Χιτ εμφανίζονται ιδιαίτερα επιθετικοί στη διεκδίκηση του Γιάννη, παρουσιάζοντας μια πρόταση που -σύμφωνα με το «Miami Herald»- θεωρείται από τις πιο «βαριές» που έχουν πέσει στο τραπέζι. Το πακέτο τους αναμένεται να περιλαμβάνει τον Κελ' Αλ Γουέρ, τον Τάιλερ Χίρο, το λήγον συμβόλαιο του Τέρι Ροζίερ, επιπλέον νεαρούς παίκτες, καθώς και επιλογές πρώτου γύρου στα draft του 2030 και 2032, μαζί με πιθανά pick swaps για τα έτη 2026, 2029 και 2031!

Πρόκειται για έναν συνδυασμό έμπειρων και νεαρών παικτών, ένα μεγάλο συμβόλαιο που «ισορροπεί» οικονομικά την ανταλλαγή, αλλά και σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον μέσω των draft picks. Παράλληλα, στις ΗΠΑ επισημαίνεται ότι Γιάννης και Μπαμ Αντεμπάγιο μοιράζονται τον ίδιο ατζέντη, τον Άλεξ Σαράτση, κάτι που θεωρείται παράγοντας που μπορεί να παίξει ρόλο στις εξελίξεις.

sport-fm.gr