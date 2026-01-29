Σε επαφές με τους Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Γουόριορς!

Τις τελευταίες ημέρες, το ΝΒΑ... ζει και αναπνέει γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τα όποια trade μεταξύ των ομάδων να έχουν «παγώσει», καθώς άπαντες περιμένουν να δουν τι θα συμβεί με την ανταλλαγή ή μη του Έλληνα σούπερ σταρ!

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Σαμς Σαράνια έριξε τη «βόμβα» πως ο «Greek Freak» είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι και έχουν προτάσεις στα χέρια τους!

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Άντονι Σλέιτερ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται στις ομάδες που διεκδικούν τον Γιάννη, έχοντας προσεγγίσει ήδη τον οργανισμό του Ουισκόνσιν!

Μάλιστα, μπορούν να προσφέρουν έως και τέσσερις επιλογές πρώτου γύρου(2026, 2028, 2030, 2032), αλλά και τον Τζίμι Μπάτλερ ή τον Ντέιμοντ Γκριν, μαζί με αρκετούς παίκτες του ροτέισον.

