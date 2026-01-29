Η Φόρεστ δίνει 40 εκατ. ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας για τον Ματετά!

Μετά την απόκτηση του Λορέντσο Λούκα με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι από τη Νάπολι, η Νότιγχαμ Φόρεστ κινείται δυναμικά για την προσθήκη ενός ακόμη στράικερ!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη πιέζει την Κρίσταλ Πάλας για να παραχωρήσει τον Ζαν Φιλίπ Ματετά!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Νότιγχαμ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στους «αετούς» για να δώσουν το «Oκ» και ο 28χρονος Γάλλος να μετακομίσει στο «City Ground»!

Τη φετινή σεζόν, ο υψηλόσωμος φορ (1,92μ.) μετρά συνολικά 34 συμμετοχές με 10 γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας, στην οποία και αγωνίζεται από τον Γενάρη του 2022.

