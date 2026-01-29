Προβλήματα… δίχως τέλος για τον Παναθηναϊκό: Νοκ άουτ και οι Κώτσιρας-Τσέριν με Ρόμα!

Ασύλληπτη ατυχία έχει χτυπήσει τον Παναθηναϊκό, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης του με αντίπαλο τη Ρόμα, στο ΟΑΚΑ, στο φινάλε της φάσης των ομίλων του Europa League.

Και αυτό γιατί, οι απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ, είναι, πλέον, πολλές... περισσότερες από τις επιλογές που έχει για τον καταρτισμό μιας «κανονικής» 11αδας.

Βλέπετε, εκτός από όσους παίκτες δεν έχει από χθες ο Ισπανός τεχνικός στην διάθεσή του, λίγο πριν την σέντρα προέκυψαν και δύο νέες απώλειες…

Ο λόγος για τον Άνταμ Τσέριν, ο οποίος έχει ίωση με πυρετό και τον Γιάννη Κώτσιρα, που αισθάνθηκε σφίξιμο στη γάμπα. Αμφότεροι, λοιπόν, έμειναν εκτός της… 18μελούς αποστολής του Παναθηναϊκού!

