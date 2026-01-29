Ήττα με ψηλά το κεφάλι για την Ολυμπιάδα στο ιστορικό ματς με τον Πανιώνιο

Δεν τα κατάφερε η Ολυμπιάδα να πάρει τη νίκη στο ιστορικό παιχνίδι της με τον Πανιώνιο για τα προημιτελικά του CEV Challenge Cup Γυναικών, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί στο «προσφυγικό ντέρμπι» με 3-1 σετ στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού.

Οι νταμπλούχοι Κύπρου, που έγιναν η πρώτη γυναικεία ομάδα μας που φτάνει σε οκτάδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης (μετά την Ομόνοια στους Άνδρες) μετά τις προκρίσεις της επί της κροατικής Σπλιτ, τη βελγική Σαρλερουά και την τσέχικη Οστράβα, κατάφερε να προηγηθεί κόντρα στον μεγάλο της αντίπαλο παίρνοντας το πρώτο σετ με 25-21, όμως στη συνέχεια ο Πανιώνιος κέρδισε τα επόμενα σετ με 25-17, 25-19 και 25-14.

Σημειώνεται ότι στον Πανιώνιο, ο οποίος έχτισε δυνατή ομάδα και διεκδικεί εγχώριες διακρίσεις αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο, αγωνίζεται η σπουδαία Κύπρια πετοσφαιρίστρια Κατερίνα Ζακχαίου, η οποία τιμήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα από την ΚΟΠΕ.

H ρεβάνς θα διεξαχθεί την άλλη Πέμπτη (5/2, 19:00) στη Νέα Σμύρνη.

Τα σετ: 25-21, 17-25, 19-25, 14-25