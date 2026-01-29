ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπαρακτικές εικόνες στην Τούμπα - Μαζική παρουσία κόσμου για τα επτά «αετόπουλα»

Σε μια εικόνα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια, χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν για να υποδεχτούν τα επτά αδικοχαμένα αδέρφια τους, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η πομπή ξεκίνησε από το γήπεδο της Τούμπας, με τον κόσμο να ακολουθεί σιωπηλά, κατευθυνόμενος προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Από εκεί, οι σοροί των επτά φιλάθλων επέστρεψαν στο «σπίτι» της ομάδας τους, συνοδευόμενες από πλήθος κόσμου, σε μια διαδρομή γεμάτη πόνο, δάκρυα και βαθύ σεβασμό.

Χιλιάδες φίλαθλοι, κάθε ηλικίας, δίνουν το «παρών», δημιουργώντας ένα σκηνικό βαθιάς συγκίνησης.





Διαβαστε ακομη