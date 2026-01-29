Το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Κίνηση αλληλεγγύης και σεβασμού από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι τιμούν με τον δικό τους τρόπο τους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» ετοίμασαν πανό και το σήκωσαν στις εξέδρες του ΣΕΦ στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα, μια όμορφη κίνηση από την πλευρά τους.

«Πετάξτε ψηλά αετοί. Με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή», ανέφερε το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού.

sport-fm.gr