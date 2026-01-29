Ανακοίνωσε το ντιλ για Ασουνσάο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γκουστάβο Ασουνσάο ο Απόλλωνας.

Η ομάδα της Λεμεσού ενημέρωσε αρχικώς με μήνυμα τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας κι ακολούθως με ανακοίνωση, για τη συμφωνία της με την πορτογαλική AVS για τον 25χρονο Βραζιλιάνο αμυντικό μέσο, ο οποίος θα φορά τα γαλάζια για 1,5 χρόνο με προοπτική ανανέωσης για ακόμη έναν.

Στην εν λόγω ομάδα ο Ασουνσάο αγωνίστηκε για ενάμιση χρόνο με απολογισμό 38 συμμετοχές και τέσσερα γκολ, ενώ προηγουμένως κατέγραψε σε 4,5 χρόνια με τη Φαμαλικάο 129 εμφανίσεις, δύο γκολ και τρία ασίστ. Το δεύτερο μισό του 2021 έπαιξε δανεικός στη Γαλατάσαραϊ (δύο συμμετοχές) ενώ πριν καταλήξει στην Πορτογαλία αγωνιζόταν στις μικρές ομάδες της Ατλέτικο.

Σημειώνεται πως ο Ασουνσάο έχει καταγράψει από δύο συμμετοχές με τις εθνικές U17 και U23 της Βραζιλίας.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει τη συμφωνία με την AVS Futebol SAD για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γκουστάβο Ασουνσάο μέχρι τον Μάιο του 2027, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία σεζόν.

Ο Γκουστάβο Ασουνσάο γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 2000 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Φαμαλικάο, στην οποία αγωνίστηκε για πέντε χρόνια αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας. Κατέγραψε συνολικά 129 συμμετοχές με τη φανέλα του πορτογαλικού συλλόγου, σημειώνοντας δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γαλατασαράι, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στην AVS, με την οποία μέχρι σήμερα μέτρησε 38 συμμετοχές και τέσσερα τέρματα.

Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει επίσης αγωνιστεί με τις εθνικές ομάδες Κ17 και Κ23 της Βραζιλίας.

Καλωσορίζουμε τον Γκουστάβο στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας!

