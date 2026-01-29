ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για τρίτη φορά παίκτης της Πάφου στην κορυφαία 11άδα του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για τρίτη φορά παίκτης της Πάφου στην κορυφαία 11άδα του Champions League

Για τρίτη φορά στη σεζόν η κορυφαία ενδεκάδα αγωνιστικής League Phase του Champions League περιλαμβάνει παίκτη της Πάφου!

Με την εμφάνισή του στη σπουδαία νίκη με 4-1 επί της Σλάβια, που για... λίγο δεν έφτανε για την πρόκριση της παφιακής ομάδας στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, ο Μπρούνο Φελίπε βρέθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος άσος σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, ενώ διακρίθηκε και στα αμυντικά του καθήκοντα.

Σημειώνεται πως η Πάφος είχε σε άλλες δύο περιπτώσεις παίκτη της στην κορυφαία ενδεκάδα αγωνιστικής, με τον Λουκάσεν να καταγράφει τη συγκεκριμένη διάκριση τόσο στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, όσο και στη νίκη επί της Βιγιαρεάλ την 4η αγωνιστική.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε επαφές με τους Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Γουόριορς!

NBA

|

Category image

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο

Ελλάδα

|

Category image

Με τη βούλα στην ΑΕΚ ο Γκουρφίνκελ

ΑΕΚ

|

Category image

Ραφίνια: «Άξιζα να κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα ραντάρ της Ρεάλ ο Έμερι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Επίθεση» Κόντε: «Αν θες να έχεις επιτυχία στη διοργάνωση πρέπει να έχεις δύο ομάδες όπως η Τσέλσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε το ντιλ για Ασουνσάο!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Για τρίτη φορά παίκτης της Πάφου στην κορυφαία 11άδα του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μαγιαμπέλα: «Ενθουσιάστηκα μόλις άκουσα για την Ομόνοια - Μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο μήνυμα Μαγιαμπέλα στους Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπογράφει στην Πεσκάρα ο Ινσίνιε - Αυτός του έβαλε φρένο στη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ευτυχώς»... δεν τον πρόλαβε!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Ομορούγι ο ΠΑΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ακραίο σενάριο που βάζει τον Παναθηναϊκό στην 8άδα του Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη