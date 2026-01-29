Για τρίτη φορά παίκτης της Πάφου στην κορυφαία 11άδα του Champions League

Για τρίτη φορά στη σεζόν η κορυφαία ενδεκάδα αγωνιστικής League Phase του Champions League περιλαμβάνει παίκτη της Πάφου!

Με την εμφάνισή του στη σπουδαία νίκη με 4-1 επί της Σλάβια, που για... λίγο δεν έφτανε για την πρόκριση της παφιακής ομάδας στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, ο Μπρούνο Φελίπε βρέθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος άσος σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, ενώ διακρίθηκε και στα αμυντικά του καθήκοντα.

Σημειώνεται πως η Πάφος είχε σε άλλες δύο περιπτώσεις παίκτη της στην κορυφαία ενδεκάδα αγωνιστικής, με τον Λουκάσεν να καταγράφει τη συγκεκριμένη διάκριση τόσο στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, όσο και στη νίκη επί της Βιγιαρεάλ την 4η αγωνιστική.