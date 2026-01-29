«Επίθεση» Κόντε: «Αν θες να έχεις επιτυχία στη διοργάνωση πρέπει να έχεις δύο ομάδες όπως η Τσέλσι»

Η Νάπολι υποδέχθηκε χθες (28/01) στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» τη Τσέλσι στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με στόχο να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό, ουτώς ώστε να έχει ελπίδες να προκριθεί στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε και παρά το γεγονός ότι οι πρωταθλητές Ιταλίας κατάφεραν να προηγηθούν με 2-1 λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, τα δύο γκολ του Ζοάο Πέδρο στο δεύτερο ημίχρονο, «έσβησαν» κάθε ελπίδα.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «παρτενοπέι» Αντόνιο Κόντε, επαίνεσε την προσπάθεια της εξαντλημένης του ομάδας παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς που την ταλαιπωρούσαν. «Παίξαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι εναντίον της Τσέλσι. Νομίζω ότι αξίζαμε πολύ περισσότερα από το να χάσουμε το παιχνίδι»

Ο 56χρόνος τεχνικός εξαπέλυσε εν συνεχεία ευθεία «επίθεση» κατά των μπλε του Λονδίνου, τονίζοντας χαρακτηριστικά το οικονομικό χάσμα, το οποίο υπάρχει ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

«Αν θέλεις να έχεις επιτυχία σε αυτή τη διοργάνωση, πρέπει να επενδύσεις πολλά χρήματα και να μην έχεις μόνο μία δυνατή ομάδα αλλά δύο, ίσως και δυόμισι. Όπως η Τσέλσι. Αν δείτε απόψε τη διαφορά μεταξύ ημών και αυτών, είναι υπερβολική».

Τέλος ο Ιταλός προπονητής τα «έβαλε» και με τις αρχές που ήταν υπεύθυνες για το πρόγραμμα αγώνων, ζητώντας σαρκαστικά να συναντήσει την «ιδιοφυΐα» που αποφάσισε ότι η Νάπολι έπρεπε να παίξει τρεις αγώνες υψηλής έντασης σε μόλις επτά ημέρες.

«Έχω ενέργεια γιατί πρέπει να παίξουμε ξανά σε δυόμισι ημέρες. Είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιος φτιάχνει το πρόγραμμα και βάζει τρία παιχνίδια σε επτά ημέρες. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η ιδιοφυΐα που φτιάχνει το πρόγραμμα. Παίζαμε την Κυριακή ένα σκληρό ντέρμπι με τη Γιουβέντους, μετά ξανά σήμερα στις 9 μ.μ. και τέλος πάλι το Σάββατο στις 6 μ.μ», σημείωσε έξαλλος ο Κόντε.

Ο Κόντε, ο οποίος στο παρελθόν οδήγησε την Τσέλσι στην κατάκτηση του τίτλου του αγγλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2016/17, βρίσκεται στο τιμόνι της Νάπολι από το 2024, έχοντας κερδίσει δύο από τα τελευταία πρωταθλήματα της Serie A. Και μπορεί στις εγχώριες διοργανώσεις ο Ιταλός να είναι «μαέστρος», όμως στις ευρωπαϊκές δυσκολεύεται αρκετά.

