Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο

Ο Δημήτρης, ένας από τους επτά νεαρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει και τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο.

Ειδικότερα, γυναίκες από το οικογενειακό του περιβάλλον δήλωσαν στο Star ότι ο πατέρας του Δημήτρη έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν 12 ετών. Ο πατέρας του εργαζόταν ως επαγγελματίας οδηγός και, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είχε σκοτωθεί με την νταλίκα του στον ίδιο δρόμο, τον οποίο οι Ρουμάνοι αποκαλούν «δρόμο του θανάτου».

«Στον ίδιο δρόμο που χάθηκε ο πατέρα του, εκεί χάθηκε και το παιδί μας. Ηταν μοναχοπαίδι. Από 12 χρονών ζούσε με τη μητέρα του γιατί είχε πεθάνει ο πατέρας του στον ίδιο δρόμο ακριβώς», δήλωσε συγγενής του άτυχου 27χρονου.

«Η μάνα του ούτε να μιλήσει δεν μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Εφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι – ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του», πρόσθεσε στη συνέχεια.

