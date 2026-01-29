Χωρίς αποκλεισμό από το Μουντιάλ Σενεγάλη και Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

Σενεγάλη και Μαρόκο απέφυγαν τελικά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά τα σοβαρά επεισόδια που σημάδεψαν τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να μιλά ανοιχτά για «απαράδεκτες σκηνές» και να ζητά την παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων.

Η ένταση ξέφυγε όταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σενεγάλης, Πάπε Τιάου, έδωσε εντολή στους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενος για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου μέσω VAR. Στη συνέχεια, φίλαθλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα από τις εξέδρες, δημιουργώντας σκηνικό χάους.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) επέβαλε ποινές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε ομάδες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτές θα ισχύσουν αποκλειστικά για διοργανώσεις υπό την αιγίδα της. Αυτό σημαίνει πως καμία από τις τιμωρίες δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των δύο εθνικών ομάδων στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Η πιο βαριά ποινή επιβλήθηκε στον Πάπε Τιάου, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγώνων για ανάρμοστη συμπεριφορά και προσβολή της εικόνας του ποδοσφαίρου, συνοδευόμενη από πρόστιμο 100.000 δολαρίων.

Οι διεθνείς Ιλιμάν Ντιαγέ και Ισμαΐλα Σαρ τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον διαιτητή, ενώ από την πλευρά του Μαρόκου, ο Χακίμι δέχθηκε ποινή δύο αγώνων, εκ των οποίων ο ένας με αναστολή.

Τέλος, ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι αποκλείστηκε για δύο παιχνίδια και τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο, με την CAF να στέλνει σαφές μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές, χωρίς ωστόσο να τιμωρούνται συλλογικά οι εθνικές ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο.

