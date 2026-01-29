ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς αποκλεισμό από το Μουντιάλ Σενεγάλη και Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς αποκλεισμό από το Μουντιάλ Σενεγάλη και Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

Σενεγάλη και Μαρόκο απέφυγαν τελικά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά τα σοβαρά επεισόδια που σημάδεψαν τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να μιλά ανοιχτά για «απαράδεκτες σκηνές» και να ζητά την παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων.

Η ένταση ξέφυγε όταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σενεγάλης, Πάπε Τιάου, έδωσε εντολή στους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενος για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου μέσω VAR. Στη συνέχεια, φίλαθλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα από τις εξέδρες, δημιουργώντας σκηνικό χάους.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) επέβαλε ποινές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε ομάδες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτές θα ισχύσουν αποκλειστικά για διοργανώσεις υπό την αιγίδα της. Αυτό σημαίνει πως καμία από τις τιμωρίες δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των δύο εθνικών ομάδων στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Η πιο βαριά ποινή επιβλήθηκε στον Πάπε Τιάου, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγώνων για ανάρμοστη συμπεριφορά και προσβολή της εικόνας του ποδοσφαίρου, συνοδευόμενη από πρόστιμο 100.000 δολαρίων.

Οι διεθνείς Ιλιμάν Ντιαγέ και Ισμαΐλα Σαρ τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον διαιτητή, ενώ από την πλευρά του Μαρόκου, ο Χακίμι δέχθηκε ποινή δύο αγώνων, εκ των οποίων ο ένας με αναστολή.

Τέλος, ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι αποκλείστηκε για δύο παιχνίδια και τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο, με την CAF να στέλνει σαφές μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές, χωρίς ωστόσο να τιμωρούνται συλλογικά οι εθνικές ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Οι 8 που πέρασαν απευθείας στους 16, τα play-offs και οι διασταυρώσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πλζεν ή Νότιγχαμ ο Παναθηναϊκός στα playoffs, Μπέτις ή Μίντιλαντ στο βάθος

Ελλάδα

|

Category image

Άγγιξε τον θρίαμβο αλλά έμεινε με το «αχ» ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στα playoffs ο ΠΑΟΚ και με Άστον Βίλα ή Λιον αν περάσει

Ελλάδα

|

Category image

Πάλεψε με 10 παίκτες στη Λιόν και λύγισε στο φινάλε ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Ο πόνος δεν έχει χρώμα»: Το πανό των οπαδών της Λιόν για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αγρίεψε στην αρχή και το τέλος ο Ολυμπιακός και γονάτισε την Μπαρτσελόνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μεγάλη ζημιά με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ, μένει εκτός για μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να επιστρέψει στην Ίντερ ο Πέρισιτς, έγιναν οι πρώτες επαφές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπαράζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ: «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ...»

Ελλάδα

|

Category image

«Οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Σταντάρ για Σαχαμπό - Στο 1,5 εκατ. ευρώ το deal»

Ελλάδα

|

Category image

Στέλνουν Άλεξ Καρδέρο στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

EUROLEAGUE

|

Category image

Προβλήματα… δίχως τέλος για τον Παναθηναϊκό: Νοκ άουτ και οι Κώτσιρας-Τσέριν με Ρόμα!

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς αποκλεισμό από το Μουντιάλ Σενεγάλη και Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη