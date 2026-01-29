Ραφίνια: «Άξιζα να κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα»

Τι κι αν ο Ραφίνια την περσινή σεζόν ήταν εξωπραγματικός με 34 γκολ και 26 ασίστ, κατακτώντας παράλληλα το εγχώριο τρεμπλ με την Μπαρτσελόνα, στη Χρυσή Μπάλα του 2025 πήρε την 5η θέση και η αλήθεια είναι ότι αρκετός κόσμος δεν το θεώρησε δίκαιο αυτό.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ που και φέτος είναι εκπληκτικός (13 γκολ και 5 ασίστ σε 21 παιχνίδια), εξέφρασε την άποψή του σε συνέντευξη που παραχώρησε, λέγοντας ότι εκείνος θα έπρεπε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Παράλληλα, ανέφερε πως το βραβείο βασίζεται στα όσα κάνουν οι παίκτες στο Champions League.

«Νομίζω ότι άξιζα να κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα για τους τίτλους που κέρδισα, τους αριθμούς που είχα και για όλα όσα πρόσφερα. Είναι κυρίως ένα βραβείο που βασίζεται σε μία μόνο διοργάνωση, το Champions League και ο Ντεμπελέ το άξιζε κι αυτός. Αλλά αν μιλήσουμε για τη συνολική σεζόν, νομίζω ότι άξιζα να το κερδίσω εγώ», πρόσθεσε ο Ραφίνια.

