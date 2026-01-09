Οριστική διακοπή στο Μπουλς-Χιτ λόγω ακαταλληλότητας του βρεγμένου παρκέ!

Καταστάσεις που θυμίζουν το αναβληθέν ματς του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στο NBA, αφού η αναμέτρηση των Μπουλς με τους Χιτ αναβλήθηκε λόγω υγρασίας στο παρκέ!

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 3:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), όμως μετά από δύο ώρες που οι άνθρωποι του γηπέδου προσπαθούσαν να στεγνώσουν το παρκέ με σφουγγαρίστρες και άλλα μέσα, κρίθηκε ότι το παρκέ δεν είναι κατάλληλο για να διεξαχθεί το ματς.

Έτσι, όπως ενημέρωσαν οι Σικάγο Μπουλς, η αναμέτρηση με τους Χιτ οδηγήθηκε σε οριστική αναβολή και η ημερομηνία που θα διεξαχθεί το ματς θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, με τους «Ταύρους» να τονίζουν ότι τα εισιτήρια του αγώνα που αναβλήθηκε θα έχουν ισχύ για όταν επαναπρογραμματιστεί το ματς.

sdna.gr