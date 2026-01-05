Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική συζήτηση μεταξύ Ατλάντα Χοκς και Ντάλας Μάβερικς για την ανταλλαγή του Άντονι Ντέιβις.

Όπως αναφέρεται η προθυμία των Χοκς να αποκτήσουν τον Ντέιβις θα μπορούσε επίσης να εξαρτηθεί από το αν η ομάδα μπορεί να τροποποιήσει τον μισθό του Tρει Γιανγκ.

Οι Χοκς φέρονται να είναι πρόθυμοι να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Ζάκαρι Ρίσαχερ, ωστόσο ο Γάλλος άσος δεν θα εμπλακεί σε ενδεχόμενο trade του Ντέιβις.

