Κακή ήττα για Μπακς, αστόχησε στο τέλος ο Γιάννης

Κακή ήττα για Μπακς, αστόχησε στο τέλος ο Γιάννης

Οι Μπακς έχασαν με 114-113 από τους Γουίζαρντς στο Μιλγουόκι.

Κακή ήττα για τους Μπακς. Η ομάδα του Μιλγουόκι επέστρεψε στις ήττες, χάνοντας με 114-113 στο σπίτι της από τους Γουίζαρντς, που βελτίωσαν στο 8-24 το ρεκόρ τους (4-13 εκτός). Τα «ελάφια» που είχαν πετύχει δύο διαδοχικές νίκες κόντρα σε Χόρνετς (113-123) και Μπουλς (103-112) έπεσαν στο 14-20 (8-9 εντός).

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέτυχε το νικητήριο καλάθι στο ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Στη συνέχεια οι Μπακς έκαναν την επαναφορά και έβγαλαν με το σύστημά τους σουτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε άστοχο σουτ εκτός ισορροπίας. Ο Έλληνας άσος είχε 33 πόντους (12/20 2π.), 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη και περίπου 28 λεπτά. Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, αλλά και Ράιαν Ρόλινς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ ξεχώρισαν για τους Μπακς.

Δραματική νίκη με 134-132 επί των Νικς για τους Σπερς, με τον Τσαμπάνιε να έχει 36 πόντους, ενώ 31 με 13 ριμπάουντ, είχε ο Γουεμπανιαμά, ο οποίος όμως αποχώρησε τραυματίας.

Ο ήρωας των φιλοξενούμενων είχε 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Κάρινγκτον με 20 πόντους σε 24 λεπτά και 5 ριμπάουντ ήταν πρώτος τους σκόρερ, μαζί με τον Σαρ που μάζεψε και 11 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τέσσερις τάπες.

Οι Νάγκετς χαμογέλασαν και χωρίς τον τραυματία Γιόκιτς, επικρατώντας 106-103 των Ράπτορς εκτός έδρας. Ο Γουότσον σημείωσε 24 πόντους για τους νικητές με 8 ριμπάουντ. Ο Βαλαντσιούνας που κλήθηκε να πάρει βαρύ φορτίο λόγω της απουσίας του σούπερ σταρ της ομάδας, είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Μάρεϊ πέτυχε 21. Από τους ηττημένους είχε 30 ο Ίνγκραμ με 8 ριμπάουντ, ενώ τρομερή δουλειά έκανε ο Μπέιρνς με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Οι Μπουλς επικράτησαν 134-118 των Πέλικανς εντός έδρας. Ο Οκόρο ήταν πρώτος σκόρερ με 24, ενώ 20 είχε ο Τζόουνς, με τον Σμιθ να σημειώνει 14, έχοντας 14 ριμπάουντ. Οι Θάντερ πέρασαν με 124-95. Οι Γκίλιτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους με 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα αποτελέσματα:

Μπουλς-Πέλικανς 134-118

Σπερς-Νικς 134-132

Ράπτορς-Νάγκετς 103-106

Μπακς-Γουίζαρντς 113-114

Θάντερ-Μπλέιζερς 124-95

NBA

Διαβαστε ακομη