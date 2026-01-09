ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στους 10.000 πόντους ο Έντουαρντς, τρίτος νεαρότερος στην Ιστορία του ΝΒΑ

Δημοσιευτηκε:

Στους 10.000 πόντους ο Έντουαρντς, τρίτος νεαρότερος στην Ιστορία του ΝΒΑ

Ο Άντονι Έντουαρντς έγινε ο τρίτος νεαρότερος παίκτης στην Ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τους 10.000 πόντους, όταν ο σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ευστόχησε σε σουτ, στα μέσα της τέταρτης περιόδου της νίκης επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς (131-122) το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Έντουαρντς, σε ηλικία 24 ετών και 156 ημερών, βρίσκεται πίσω μόνο από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (23 ετών και 59 ημερών) και τον Κέβιν Ντουράντ (24 ετών και 33 ημερών). Είναι ένας από τους επτά παίκτες που έχουν ξεπεράσει τους 10.000 πόντους πριν κλείσουν τα 25, μαζί με τους Κόμπι Μπράιαντ, Λούκα Ντόντσιτς, Τρέισι ΜακΓκρέιντι και Καρμέλο Άντονι.

«Για να είμαι ειλικρινής, είναι ωραίο, αλλά ξέρω ότι έχω πολύ δρόμο ακόμη, οπότε στην πραγματικότητα δεν σημαίνει και πολλά», δήλωσε ο Έντουαρντς μετά τον αγώνα. «Ειλικρινά με “ χαλάει” λίγο που πέρασα τον Κόμπι. Μακάρι να είχα περιμένει άλλες 100 μέρες ή κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει».

Ο Έντουαρντς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, σε μια βραδιά κατά την οποία οι Τίμπεργουλβς σημείωσαν τα καλύτερα ποσοστά τους στη σεζόν τόσο στα σουτ εντός πεδιάς (51/89, 57%) όσο και στα τρίποντα (20/38, 53%). Ο ίδιος είχε 10/20 σουτ και 4/7 τρίποντα.

«Το σκοράρισμα το έχει φυσικά μέσα του με πολλούς τρόπους», είπε ο προπονητής Κρις Φιντς, θυμίζοντας το πρώτο 40άρι της καριέρας του Έντουαρντς, που ήρθε στο Φοίνιξ προς το τέλος της ρούκι σεζόν του. «Ήταν τότε που καταλάβαμε ότι υπήρχε κάτι μέσα του που μπορούσε να τον οδηγήσει εκεί».

Ο Έντουαρντς, νούμερο 1 στο ντραφτ του 2020, έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ σε ηλικία 19 ετών. Έφτασε τους 10.000 πόντους σε 412 αγώνες, επίδοση που αποτελεί την 28η ταχύτερη στην ιστορία του ΝΒΑ και την έβδομη ταχύτερη μεταξύ των εν ενεργεία παικτών, πίσω από τους Ντόντσιτς (358), Τζέιμς (368), Τζοέλ Εμπίντ (373), Ντουράντ (381), Τρέι Γιανγκ (390) και Ντόνοβαν Μίτσελ (410). Μόνο δύο ακόμη παίκτες έχουν σημειώσει 10.000 πόντους με τη φανέλα της Μινεσότα: ο Κέβιν Γκαρνέτ και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη