Άλωσαν την Ιντιάνα με buzzer beater του Αντετοκούνμπο οι Μπακς

Με καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εκπνοή οι Μπακς πέρασαν με 117-115 από την έδρα των Πέισερς και επέστρεψαν στις νίκες. Φοβερή εμφάνιση από τον Greek Freak.

Ένα από τα μεγαλύτερα καλάθια της καριέρας του πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Με δικό του turn-around jumper στην εκπνοή, οι Μπακς πέρασαν με 117-115 από την έδρα των Πέισερς και ανέβηκαν στο 5-2.

Ο Greek Freak έκανε γενικά σπουδαία εμφάνιση μετρώντας 33 πόντους (4/9 βολές, 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 31:44.

Το Μιλγουόκι είχε προηγηθεί με +11 (98-109) έξι λεπτά πριν το τέλος, ωστόσο οι Πέισερς ισοφάρισαν μέσα σε ένα τρίλεπτο και με καλάθι του Άαρον Νέσμιθ στα 14,6'' το ματς ήταν στο 115-115. Ο Giannis πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση και παρότι Νέσμιθ και Τζάκσον ήταν πάνω του, βρήκε τον τρόπο να σκοράρει ακριβώς στη λήξη του ματς «ξεραίνοντας» την ομάδα από την οποία οι Μπακς έχουν υποφέρει την τελευταία τριετία.

Ο Κάιλ Κούζμα είχε 15 και ο Έι Τζέι Γκριν 13 πόντους για τους νικητές, που τα ξημερώματα της Τετάρτης παίζουν στο Τορόντο με τους Ράπτορς.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 31 πόντους, ο Αϊζέια Τζάκσον πρόσθεσε 21, ενώ οι Τζάρας Γουόκερ και Άαρον Νέσμιθ ακολούθησαν με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-31, 53-56, 77-84, 115-117

